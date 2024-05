Reddition des comptes Moustapha Niass et Cie : « Elle doit être menée sans arrière-pensée… »

Le parti de Moustapha Niass s’est réuni ce jeudi 30 mai 2024 dans le but d’analyser la défaite du candidat de Benno Bokk Yakaar (Bby) lors de la dernière élection présidentielle de 2024. Une rencontre lors de laquelle le secrétariat exécutif de l’Alliance a fait part de ses impressions face à certaines mesures prises, depuis leur installation, par les nouvelles autorités. La question de la reddition des comptes a été abordée. Niass et Cie estiment que « c’est un principe intangible dans le fonctionnement normal de la République. Mais elle doit être menée sans arrière-pensée, de manière impersonnelle conformément aux lois et règlements du notre pays… Elle (la reddition des comptes) ne doit pas servir palliatif pour mettre le boisseau sur les promesses liées à l’amélioration des conditions de vie des populations« . « C’est le lieu de saluer la vertu du dialogue, approche qui sied à la respiration consensuelle et solidaire de notre société. Le pari sera gagné si la justice devient plus accessible et voit ses moyens matériels et humains considérablement renforcés« , ont-ils souligné.