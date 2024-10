Recevabilité des listes pour les législatives: La décision de la DGE attendue, ce lundi

Les partis et autres coalitions politiques seront édifiés, lundi prochain, sur la recevabilité ou non des listes qu'ils ont déposées en vue des législatives anticipées du 17 novembre prochain. Sur la Rfm, le directeur des opérations électorales à la Direction générale des élections (DGE) Abdoul Aziz Sarr révèle d'ores et déjà que certaines candidatures sont rejetées pour n'avoir pas respecté le cahier de charge. Nos confrères de renseigner que la coalition Addu Diam fait partie de ce groupe. À en croire le Commissaire Sarr, il y a beaucoup de listes qui présentent des manquements. L'examen juridique de recevabilité des listes auquel procède la DGE, en ce moment, va être clôturé ce vendredi.