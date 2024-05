Rapports OFNAC et Cour des comptes : La balle est dans le camp de la justice, selon le porte-parole du gouvernement

Le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur les lenteurs notées du côté de la justice, à la suite de la publication des rapports de l'OFNAC et de la Cour des comptes impliquant des autorités du régime précédent. À l'exception de beaucoup de citoyens sénégalais qui réclament des poursuites judiciaires immédiates pour les personnes épinglées, Moustapha Sarré, lui, demande de ne pas mettre la pression sur justice. Sur Rfm, il affirme que le gouvernement laisse le soin à la justice de faire son travail sans pression. ‘’Avec le principe de la séparation des pouvoirs, tout ce que nous pouvons faire, c’est de commanditer des audits et de laisser le soin à la justice de faire son travail. Nous croyons fermement que notre justice peut être indépendante et elle le sera. Aujourd'hui, c'est à la justice de voir quelle suite donner à ces rapports qui sont publiés par les institutions de la République ‘’, souligne Moustapha Sarré sur Rfm. En ce qui concerne les ordres de poursuites pour les personnes épinglées dans les rapports, il répond : ‘’À mon niveau, à ce que je sache, aucun ordre de poursuite n'a été donné. Donc, nous allons laisser la justice faire son travail. Mais si jamais le procureur juge nécessaire de poursuivre des personnes pour faute grave, il le fera.’’ Poursuivant, M. Sarré donne des assurances : ’’En tout cas, il n'y aura aucune entrave dans le fonctionnement de la justice. Si celle-ci considère qu'il y aura des poursuites à l'endroit de certaines personnes qui ont été citées dans la gestion des deniers publics, rassurez-vous, il y aura cette poursuite.’’