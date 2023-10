RDC : Le docteur Denis Mukwege annonce sa candidature à la présidentielle

Le docteur Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix 2018, a annoncé, lundi, lors d’une conférence de presse, sa candidature à la présidentielle en République démocratique du Congo, prévue durant le scrutin général du 20 décembre prochain, a appris l’APS. ‘’J’accepte d’être votre candidat à la présidence de la République’’, a-t-il lancé dans une allocution devant ses partisans réunis à Kinshasa. ‘’Je ne vais pas attendre 2028. Je ne le fais pas par intérêt, ni pour le pouvoir, mais pour sauver ma patrie. Demain ce sera trop tard, j’y vais maintenant’’, a ajouté le célèbre gynécologue et militant congolais des droits de l’homme. Surnommé ‘’L’homme qui répare les femmes’’, suite au documentaire que la réalisatrice sénégalaise Angègle Diabang lui a consacré, Mukwege est le directeur de l’hôpital Panzi à Bukavu, en République démocratique du Congo, spécialisé dans le traitement des femmes victimes d’abus sexuels. Mukwege, 68 ans, rejoint ainsi la liste d’une vingtaine de candidats déclarés pour succéder au président sortant, Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis janvier 2019 et candidat à sa réélection. Ils sont sept pour le moment à avoir officiellement déposé leur dossier, selon les communications des candidats et de la Commission électorale. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 8 octobre à minuit.