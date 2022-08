Qualifications Mondial 2023 : Ngagne Desagana démarre sa préparation avec Gorgui Sy Dieng et Cie…

Ngagne Desagana Diop a dirigé sa première séance d'entraînement ce lundi, au stadium Marius Ndiaye, en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale masculine senior.



Après leur dernière sortie peu reluisante lors de la fenêtre qui s’est tenue en Égypte avec des défaites contre l'Egypte et la RD Congo et une victoire contre le Kenya.



Desagana et les Lions se préparent pour relever la tête lors de la 4ème fenêtre qualificative au mondial 2023 prévue à Tunis.



Les lions joueront à partir du 26 août contre le Soudan Sud, la Tunisie et enfin le Cameroun pour fermer cette fenêtre.



Cette séance d’entrainement marque le début de la phase externe du regroupement des Lions (lundi au samedi de 11h à 14h.) avant de passer à la phase interne puis au départ du groupe vers la Tunisie (Monastir.)



Sur les 19 joueurs retenus par Desagana, on pouvait noter la présence de : Gorgui Sy Dieng, Brancou Badio, Pape Malick Dime, Bamba Diallo, Youssou Ndoye…



Cette 4ème fenêtre se jouera du 26 au 28 août à Tunis. Alors que la cinquième et dernière fenêtre a été calée par la FIBA du 24 au 26 février 2023.