Publication de la liste des médias : Le Cdeps attaque deux arrêtés d’Alioune Sall devant la Cour suprême

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) a introduit devant la Cour Suprême des recours pour demander l’annulation des arrêtés du ministre de la Communication relatifs à la publication de la liste des médias conformes au Code de la presse. Le patronat de presse parle d’abus de pouvoir et de menace sur la liberté de la presse. « Il s’avère que ce délai de 72 heures, était, y compris pour les médias qui s’étaient enregistrés et auxquels le ministère a envoyé des notifications pour compléter le dossier. Le seul problème, c’est que ces notifications là, certaines sont arrivées très tardivement à savoir le jeudi et le vendredi. Et le vendredi déjà, le délai était arrivé à terme« , a déclaré Mamadou Ibra Kane. Aujourd’hui, poursuit-il, nous sommes face à une situation où le ministère de la communication, au lieu de simplement enregistrer les médias et les entreprises de presse, s’arrose le droit de manière illégale de déclarer quelle entreprise de presse ou bien quel médias est légal.