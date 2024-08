Protocole du Cap Manuel : « Et le deal éclata au grand jour ! », réagit Mamoudou Ibra Kane

L‘hebdomadaire Jeune Afrique a encore fait des révélations sur les discussions qui ont conduit à la libération, en pleine campagne électorale, des opposants Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, aujourd’hui au pouvoir. Réagissant à ces dites révélations, Mamoudou Ibra Kane assure que le deal a éclaté au grand jour. « Et le deal éclata au grand jour ! Serions-nous dans une République des dealers et non des leaders ? Le peuple pris en otage, sert de faire-valoir et de voile. Voici le fameux protocole du Cap Manuel selon Jeune Afrique« , a notamment écrit le leader de « Demain c’est maintenant ».