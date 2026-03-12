Projets structurants : Le gouvernement veut lever les blocages sur trois chantiers majeurs

Le Premier ministre Ousmane Sonko a également attiré l’attention du Conseil, sur l’état d’avancement de trois projets structurants jugés prioritaires.



Il s’agit du Programme national de Développement des Agropôles, du projet d’aménagement de la Corniche Ouest de Dakar et du programme d’électrification rurale.



Concernant les agropôles, le chef du gouvernement a évoqué certaines difficultés liées à la gouvernance et au financement du programme, appelant les ministres concernés à accélérer les décaissements et à résoudre les arriérés de salaires.



Pour le projet d’aménagement de la Corniche Ouest, il a déploré l’arrêt des travaux en raison de décomptes impayés et demandé une régularisation rapide, afin de permettre la reprise du chantier, notamment dans la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026 prévus à Dakar.



Enfin, concernant l’électrification rurale, le Premier ministre a appelé à lever les blocages douaniers liés à l’importation d’équipements, afin de respecter les délais de mise en œuvre du projet.