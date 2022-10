Projet de réhabilitation du stade Iba Mar Diop : Les commerçants exigent un recasement

Le collectif des commerçants et artisans du stade Iba Mar Diop a tenu une marche ce matin. Ces travailleurs disent être impactés par le projet de réhabilitation du stade dans le cadre de la préparation des jeux olympiques de la jeunesse que le Sénégal organise en 2026.Ils demandent un recasement et dénoncent une mascarade. "Nous sommes plus de 3000 personnes à gagner leur vie ici et nous refusons d'être les agneaux du sacrifice" , a déclaré Baïla Cissé, porte-parole du collectif sur les ondes de la Rfm. Ces membres disent non à la confiscation des droits des gorgorlou sénégalais."On ne peut pas quitter ici pour une réhabilitation avec des dédommagements à un million de FCFA", renchérit le porte-parole. Le collectif exige le respect de leurs droits et compte poursuivre ce combat par tous les moyens pour obtenir gain de cause.