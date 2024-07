Procès en appel tuerie Boffa-Bayotte : Verdict le 29 août

Le procès en appel dans l’affaire Boffa-Bayotte va être vidé le 29 août prochain, jour prévu pour le délibéré, après deux jours d’audience. Fait nouveau : les détenus René Capain Bassène et Oumar Ampoye Bodian sont acquittés des faits de participation à un mouvement insurrectionnel, en plus de sortie irrégulière de correspondances pour le journaliste René Capain. Le procureur a demandé leur acquittement pour ces chefs d’inculpation. Désormais, René Capain Bassène et Oumar Ampoye Bodian sont accusés d’association de malfaiteurs et participation d’assassinat. Il y a deux ans, considérés comme les commanditaires du meurtre des 14 coupeurs de bois, le 6 janvier 2018, ils avaient été condamnés, en première instance, à la réclusion criminelle à perpétuité. Vingt-six personnes étaient alors arrêtées. Messieures Bassène et Bodian ont été poursuivis pour association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, complicité d’assassinat, complicité de vol en réunion avec usage d’arme, violence et complicité de détention d’arme sans autorisation administrative préalable. Ils ont été condamnés à la réclusion à perpétuité le 13 juin 2022, après quatre années de détention. Ils ont toujours clamé leur innocence. Le 29 aout prochain, René Capain Bassène et Oumar Ampoye Bodian seront fixés encore sur leur sort.