Procès Oustaz Oumar Sall : Premières déclarations surprenantes du Prêcheur dans la salle d’audience

Le procès du prêcheur Oumar Sall, confronté aux disciples de la confrérie Tidiane. L’audience, qui a démarré ce matin, a été marquée par les premières déclarations de Sall, qui semblent teintées de regret et de remise en question. Oustaz Oumar Sall, dans un acte de contrition apparent, a exprimé des remords sur ses propos antérieurs concernant Seydina Cheikh Tidiane (rta), un figure très respectée de la confrérie Tidiane. Sall avait affirmé que Seydina Cheikh Tidiane était né chrétien et s’appelait Jean Michel, une déclaration qui a suscité une vive controverse et a conduit à ce procès. Face aux juges, il a reconnu regretter ces paroles, tout en précisant les avoir prononcées dans un contexte spécifique en 1997, devant un auditoire de 300 élèves. Interrogé sur l’origine de ces informations, Oustaz Sall a avoué ne pas se souvenir de la source de ces échos qui ont influencé ses déclarations. De plus, il a admis n’avoir pris conscience de la gravité de ses propos qu’après avoir été mis en examen, suggérant une prise de conscience tardive de l’impact de ses mots sur la communauté religieuse et la société sénégalaise.