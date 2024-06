Prison ferme pour Bah Diakhaté et l’imam Cheikh Tidiane : « Un verdict cruel », selon Me Adama Sall

L’imam Cheikh Tidiane Ndao et Bah Diakhaté ont été condamnés à trois mois de prison ferme. Ils devront payer aussi une amende de 100 mille francs CFA. Un « verdict cruel », selon l’un de leurs avocats Me Adama Sall. « Le verdict le plus cruel qui peut exister, parce que trois mois semblent banals, mais quand on fait appel, avant que l'appel soit examiné, les trois mois auront expirés » a déclaré la robe noire, à l'issue du verdict. Maitre Sall s’interroge, par ailleurs, sur le délit de diffusion de fausses nouvelles dont ses clients sont reconnus coupables, parce que, selon lui, « il est établi au dossier que M. Ousmane Sonko n'a pas dit la vérité sur son patrimoine et l'inspecteur des impôts Bassirou Diomaye Faye a fait de la spéculation foncière. Ce qui renseigne sur les valeurs dont ils prétendent être les porteurs », a-t-il dit. La seule bonne nouvelle pour l’avocat est que « le tribunal a dit qu'il n'y a pas de dyarchie au sommet de la République. Il y a un président de la République et un Premier ministre. Ce dernier ne peut pas exercer les prérogatives du chef de l’État. C’est important, parce qu’Ousmane Sonko pense être le mentor du chef de l’État », a affirmé Me Sall. Pour rappel, l’activiste Bah Diakhaté et l'imam Cheikh Tidiane Ndao ont été condamnés à une peine ferme de trois mois de prison pour diffusion de fausses nouvelles assortie d’une amende 100 000 F CFA. Par contre, ils ont été relaxés des faits d'offense à une personne exerçant les prérogatives présidentielles.