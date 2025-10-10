Présidentielle guinéenne : 66 prétendants, dont un « Alpha Condé II », lancent la course au 28 décembre

La course à la présidentielle s’intensifie en Guinée. Pas moins de 66 candidats, dont 50 issus de partis politiques et 16 indépendants, ont officiellement déclaré leur intention de briguer la magistrature suprême. L’annonce a été faite ce jeudi 9 octobre 2025 par Djénabou Touré, directrice générale des élections (DGE), lors d’un point de presse à Conakry.Selon Mme Touré, le processus électoral est désormais encadré par deux commissions ad hoc, placées sous la supervision de l’ONASUR, de la Cour suprême et de la Direction générale des élections (DGE).« Conformément à l’article 70 de la loi électorale, la collecte des parrainages ne peut commencer que lorsque les dossiers sont transmis à la DGE. C’est dans ce cadre que les autorités de transition ont mis en place deux commissions : l’une chargée de la validation des parrainages, l’autre de la fixation de la caution et du plafonnement des dépenses de campagne », a-t-elle expliqué



.La directrice de la DGE a également tenu à préciser : « La caution n’est pas une barrière, mais un engagement. Elle est calculée en fonction des frais liés à l’impression des bulletins de vote. Les candidats obtenant plus de 5 % des voix seront remboursés, tandis que les autres contribueront indirectement au budget national. »Du côté des partis politiques, 50 formations ont déjà désigné leurs mandataires pour participer activement à l’élection, parmi lesquelles le PPGR, le Bloc Libéral (BL), l’APR ou encore l’UFD.



Chez les indépendants, 16 personnalités ont déposé leur déclaration, dont le Dr Ben Youssouf Keïta, Robert Téa, Soliba Bangoura, ou encore le « mystérieux » Alpha Condé II, qui suscite déjà de nombreuses réactions dans l’opinion publique.En conclusion, Djénabou Touré a souligné que la participation de ces nombreux candidats traduit la volonté collective de renouer avec un ordre constitutionnel pluraliste. « Le respect des étapes légales — parrainages, cautions, plafonds de dépenses — constitue un véritable test de maturité démocratique pour le pays », a-t-elle affirmé.

