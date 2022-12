Présidentielle 2024 : Ismaïla Madior Fall valide une 3ème candidature de Macky Sall

La question de la validité d'une nouvelle candidature de l'actuel Président de la République a été posée au ministre de la Justice. En fait, lors des travaux en commission le lundi 7 novembre dernier, certains députés ont rejeté la légalité d'une telle possibilité de troisième mandat de Macky Sall et d'autres ont parlé de deuxième quinquennat tout en appelant à la responsabilité et à l'adoption d'une posture républicaine sur la question pour un climat social apaisé. Répondant aux parlementaires, Ismaïla Madior Fall a précisé avoir donné son avis en tant que Professeur de Droit sur la question. «Cet avis n'est point revêtu de la force de la chose jugée. Par conséquent, à la juridiction compétente de dire le Droit, et à la Doctrine d'émettre un avis scientifique », a-t-il renseigné. Par ailleurs, le Ministre a renseigné que le Conseil constitutionnel, saisi à propos du projet de révision constitutionnelle par voie référendaire en 2016, avait enlevé la disposition transitoire du projet de l'article 27 de la constitution et dont le libellé était que «cette disposition est applicable au mandat en cours». Arguant ainsi que la loi devait prendre effet à partir du mandat suivant.