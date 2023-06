Préparation Afrobasket féminin : 19 présélectionnées, Aya Traoré et Fatou Dieng rappelées

En prélude de la participation du Sénégal à la 28e édition de l’Afrobasket féminin prévue du 28 juillet au 6 août 2023 au Rwanda, le sélectionneur national Moustapha Gaye a publié mercredi une liste de présélection de 19 joueuses. Sur cette liste, on note le retour des championnes d’Afrique 2009 (Madagascar) et 2015 (Cameroun) : Aya Traoré élu MVP de la saison en Liga Femenina d’Espagne) et Fatou Dieng (Helsingborg BBK au Portugal), mais également de Oumou Kalsoum Touré (Vironnais Basket Club France) et Aminata Fall. Deux (2) sur les 19 joueuses viennent d’honorer leur première présélection avec les « Lionnes ». Il s’agit de la meneuse Cierra Janay Dillard du Sporting Club d’Egypte (elle est d’origine américaine) et Aicha Ndour des Illinois University des Etats-Unis. On note également les absences de Mame Marie Sy et Bintou Diémé. Sur cette liste de présélection, Mathilde Diop est la seule joueuse locale. Elle évolue à la Jeanne d’Arc. Mais également une seule est sans club, il s’agit de Yacine Diop. Le Stage en externat de la préparation des « Lionnes », en prélude de la 28e édition de l’Afrobasket féminin, débute le lundi 12 juin 2023, au stadium Marius Ndiaye, sous la conduite du sélectionneur national, Moustapha Gaye. La liste des joueuses convoquées Meneuses : Lena Timeira, Cierra Janay Dillard, Fatou Dieng et Ndioma Kane Ailières : Sokhna Licka Sy, Yacine Diop, Aya Traore, Mathilde Diop, Fatou Pouye, Sokhna Fatou Sylla et Mareme Drame Pivots : Oumou Khairy Sarr, Aminata Fall, Madjiguene Sene, Oumou Kalsoum Toure, Fatou Diagne, Arama Niang, Khadidiatou Bigue Sarr et Aicha Ndour.