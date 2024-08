Premier Bet Sénégal : le DG arrêté

Le directeur général de Premier Bet Sénégal, une plate-forme de jeux de paris sportifs, a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC). Il est reproché à Joris Dunkel une fraude fiscale présumée de 12 milliards de francs CFA, souffle L’Observateur. Le journal du Groupe futurs médias (GFM) rapporte que le mis en cause, visé par une plainte de la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID), avait pris ses dispositions pour fuir le Sénégal. Mais, la DIC avait déjà alerté la police des airs sur les poursuites judiciaires lancées à son encontre. « C’est ainsi que [Joris Dunkel] a été arrêté au moment où il passait la police des frontières avec sa famille », avance la source. Conduit dans les locaux de la DIC, le mis en cause, repris par le quotidien d’information, a expliqué aux enquêteurs « qu’il ne savait pas qu’il devait verser des impôts à la DGID » surtout qu’il versait déjà « 3% de son chiffre d’affaires à la Lonase ». Dunkel sera déféré aujourd’hui, souligne L’Observateur.