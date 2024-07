Pr Abdoulaye Bathily, Envoyé spécial du chef de l’Etat

Le président Bassirou Diomaye Faye a déclaré avoir convaincu le professeur Abdoulaye Bathily de devenir son envoyé spécial sur les questions Internationales. ‘’J’ai pu convaincre le professeur Abdoulaye Bathily (pour faire de lui) mon Envoyé spécial pas seulement sur cette mission de médiation dans laquelle la CEDEAO m’a impliqué, mais aussi sur d’autres missions pour lesquelles, j’aurai besoin de son expérience, de sa respectabilité et de sa stature’’, a dit le président Faye, samedi soir, en conférence de presse. Le président Bassirou Diomaye Faye a fait cette annonce en répondant à une interpellation sur sa mission de médiation auprès de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), qui ont décidé de quitter la CEDEAO et de constituer une confédération. Avant d’accepter ce poste d’Envoyé spécial Abdoulaye Bathily ‘’m’a régulièrement conseillé par rapport aux prises de position’’, a dit Bassirou Diomaye Faye, en soulignant que le Sénégal était un vivier de ‘’grands hommes’’ qui aiment fondamentalement leur pays. Le chef de l’Etat a d’ailleurs rendu hommage à ces ‘’grands hommes, connus ou moins connus, vivants ou illustres disparus qui se sont beaucoup sacrifiés. En reposant sur eux, on peut bâtir des consensus forts au niveau national, dans la sous-région mais aussi au niveau international’’.