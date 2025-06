Pour lui, « il fallait que je sois Français… » : Les confidences de Tidjane Thiam sur son père Amadou

Alors qu’il s’adressait aux militants de son parti, hier mardi en France, le président du PDCI-RDA Tidjane Thiam, a fait des confidences sur son père. L’ex-patron du Crédit Suisse a notamment révélé que son géniteur voulait qu’il suive le même cursus académique que l’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing.

« J’ai dit non. Il m’en a voulu. Il n’était pas d’accord »

« Mon père voulait que je fasse le concours (d’entrée à l’Ecole polytechnique de France) à titre français. C’est moi qui ai dit non…Mon père, son rêve c’est que je fasse l’Ecole polytechnique et l’ENA comme Giscard d’Estaing parce qu’il admirait beaucoup Giscard d’Estaing. C’est pour ça, qu’il fallait que je sois français, et j’ai dit non. Il m’en a voulu. Il n’était pas d’accord » a raconté le président du PDCI-RDA.