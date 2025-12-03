Pool judiciaire financier : Lat Diop obtient l’autorisation de se rendre au...

L’ancien ministre des Sports, Lat Diop, récemment élargi de prison et placé sous bracelet électronique, a enfin pu se rendre au cimetière pour se recueillir sur la tombe de son père, El Hadji Code Diop, décédé d’une crise cardiaque le 6 octobre 2024 alors qu’il était incarcéré. Selon Les Échos, cette démarche a été autorisée par le Collège des juges du Pool judiciaire financier (PJF), et plus précisément par le juge Diarra, qui lui a permis d’aller formuler des prières vendredi dernier.



Une décision saluée par les proches de Lat Diop, qui peinaient à comprendre le refus initial opposé à une telle requête humaine.



« Vivement que l’humanisation du [PJF] se poursuive, pour permettre à Farba Ngom et à l’épouse de Madiambal Diagne d’être libres », lance le journal.

