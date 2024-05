Polémiques sur l'homosexualité : L'invite de Seydi Gassama au gouvernement

Le directeur de Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama a invité le gouvernement à "éviter toute distraction". Un appel qui intervient au moment où, une polémique s'est installée après que Ousmane Sonko s'est exprimé sur les questions relatives au genre, à l'homosexualité dans une conférence qu'il a tenue à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar,jeudi 16 mai, aux côtés de Jean Luc Mélenchon. Le président du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la Fraternité (Pastef) a déclaré que l'Occident devrait éviter d'imposer sa vision sur ces questions au reste du monde particulièrement aux pays africains. Des sujets que, selon Ousmane Sonko, "le Sénégal gère". Mais pour Seydi Gassama, en lieu et place de la polémique, "le gouvernement doit se concentrer sur les défis immédiats que sont la préparation de la campagne agricole, la prévention et la lutte contre les inondations, les réformes pour consolider l'État de droit et renforcer la protection des droits et libertés".