"Peu importe votre âge, c'est un monstre à vos trousses" : Skylar, 5 ans, tuée par le coronavirus

Une petite fille de 5 ans a succombé au coronavirus dimanche aux Etats-Unis.

Tout a commencé par un mal de tête le mois dernier. Dimanche, la petite Skylar, 5 ans, est morte dans un hôpital de Détroit des suites de complications liées au coronavirus. Dans un premier temps, les soignants ont pensé que la fillette souffrait d’une angine et lui ont prescrit des antibiotiques avant de la renvoyer chez elle. Mais sa migraine est devenue de plus en plus intense, forçant ses parents à la conduire à l’hôpital où elle a été testée positive au coronavirus. On leur a ensuite annoncé que leur enfant avait commencé à développer une forme rare de méningite provoquant un gonflement de son cerveau, rapporte ABC News. Elle a alors été placée sous respirateur et s’est éteinte deux semaines plus tard, entourée de ses proches.

Sa famille ne saura jamais réellement comment elle l’enfant a contracté le virus mais ses parents, tous les deux secouristes depuis une vingtaine d’années, ont eux aussi ressenti des symptômes. Son père a souffert de forte fièvre et d’une pneumonie et sa mère a perdu le goût et l’odorat à la mi-mars. Mais seul Ebbie, pompier depuis 18 ans, a pu être testé le 25 mars. Les résultats se sont avérés négatifs. La mère, officier de police depuis 25 ans, n’a pas bénéficié d’un test. «Effectuez la distanciation sociale, portez des masques, continuez à vous laver les mains. Cela touche tout le monde dans le pays», a déclaré la mère endeuillée, LaVondria, à ABC News, rappelant la gravité de la maladie, même chez les plus jeunes. «C’est hors de contrôle et nous devons faire quelque chose à ce sujet, et c’est pour ça que nous donnons cette interview, a-t-elle expliqué cette fois-ci à NBC News. Il faut que les gens sachent que peu importe l’âge que vous avez, (le virus) est à vos trousses». «Peu importe de quelle couleur vous êtes. Peu importe votre nationalité. Peu importe votre préférence politique. C'est juste un monstre qui essaie de détruire tout ce qui se trouve sur son chemin», a-t-elle ajouté.

"Elle me disait 20 fois par jour qu’elle m’aimait"

Selon le «Detroit News», le Michigan compte plus de 31 000 cas de Covid-19 et au moins 2 391 décès. La famille de Skylar vit dans l'une des communautés les plus durement touchées de l'État. ABC News rappelle également que les Afro-Américains représentent plus de 40% des cas de COVID-19 au Michigan et 76% des décès dus au coronavirus à Detroit. «Nous avons décidé de couper son respirateur aujourd’hui parce que son état ne montrait aucune amélioration et les médecins nous ont dit que cela n’arriverait pas parce qu’elle était en état de mort cérébrale et on nous a dit qu’elle ne reviendrait jamais à nous», a commenté LaVondria Herbert auprès du «Detroit News». «La perte d'un enfant, à tout moment, en toutes circonstances, est une tragédie. Nous avons le cœur brisé que le coronavirus ait tué un enfant », a déclaré un porte-parole de l’hôpital Beaumont Health auprès du site Internet du magazine «People». «Nous exprimons notre plus profonde sympathie à la famille de Skylar et à tous ceux qui ont perdu un être cher à cause de ce virus», a-t-il ajouté.

La grand-mère de Skylar a décrit sa petite-fille comme une «adorable et intelligente» enfant qu’elle surnommait «ma petite diva» en raison de sa personnalité. La fillette qui rêvait de devenir un jour dentistes pédiatrique, adorait les chiens et s’habiller en princesse. «C’était le genre d’enfant à courir vers vous, vous sauter dans les bras et vous faire un câlin. Peu importe ce qu’elle était en train de faire, elle me disait 20 fois par jour qu’elle m’aimait», a ajouté sa mère. La mort de Skylar a provoqué une vive émotion aux Etats-Unis à tel point que plusieurs personnalités dont la sénatrice de Californie, Kamala Harris, ou encore l’actrice Mia Farrow lui ont rendu hommage.