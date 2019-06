Passage symbolique de témoin à Anambé / Moussa Baldé MAER

« Si la Sodagri est arrivée à ces résultats, c’est grâce aux sacrifices conjugués de tout le monde. Cependant, il faut soutenir le nouveau DG de la Sodagri Alpha Bocar Baldé à améliorer ces performances. Je me réjouis de ce passage de témoin symbolique entre le nouveau DG et moi (le sortant) et d’ailleurs nous l’avons fait dans les rizières. En 2013, on m’avait présenté comme DG devant vous, populations et producteurs y compris et aujourd’hui je suis revenu ici en tant que ministre. Donc, nous pensons qu’il y a eu du travail qui a été fait. » Tels sont les propos du ministre de l’agriculture et de l’équipement rural, venu présenter le nouveau DG de la Sodagri aux populations du bassin de l’Anambé, ce vendredi 7 juin.

Il poursuit en ces termes : « à l’époque nous avions identifié les problèmes ensemble lors d’un forum organisé ici afin de voir comment améliorer les rendements. D’ailleurs, après cela nous avions pu cultiver 1.600 ha. Aujourd’hui, le bassin est devenu une terre bénite avec plus de 40 tracteurs à l’actif pour la culture du riz et des moissonneuses batteuses pour la récolte. Et c’est pourquoi j’invite les élus locaux à accompagner le nouveau DG à atteindre les résultats escomptés », rappelle-t-il.

Il faut rappeler que l’ex DG de la sodagri Moussa Baldé est parvenu en un temps record à redorer le blason rizicole de la vallée où la culture est devenue un moyen de lutte contre l’émigration clandestine.

Alpha Bocar Baldé, nouveau directeur de la Sodagri : «Je remercie Dieu de nous avoir réuni ici sain et sauf. En ce sens que c’est avec un immense plaisir et une grande fierté que je reviens chez moi devant mes parents, oncles, frères en tant que DG de la Sodagri. Je suis né et j'ai grandi ici mais la tâche qui nous attend est immense, car remplacer le professeur Moussa Baldé n’est pas une mince affaire. C’est pourquoi, je rends ma gratitude à mon frère, mon oncle Moussa Baldé d’avoir choisi ma modeste personne pour le remplacer à la tête de la Sodagri. Je suis un fils du bassin et je sais que l’ex DG a hissé la Sodagri à un niveau très important. C’est pourquoi, nous allons poursuivre son œuvre en maintenant le niveau de production en optant pour la mécanisation de la riziculture davantage. Nous allons diversifier les activités en faisant du maraichage entre autres. Et ainsi, nous allons pouvoir réduire l’émigration clandestine mais dans ce cas nous devons nous mettre au travail vite. Et pour arriver aux résultats escomptés, nous avons besoin de l’implication de tout le monde de même que leur prières », estime-t-il.

Mamadou Gano, maire de la commune de Médina Chérif de s’enthousiasmer : « on se félicite de cette nomination du nouveau DG de la Sodagri qui est dans son domaine. Je pense qu'il pourra y arriver car c’est un homme rompu à la tâche. Je le connais bien puisque nous avons étudié ensemble », témoigne-t-il...