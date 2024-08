Paris 2024 : Bocar Diop dominé et éliminé d’entrée

Le taekwondoïste sénégalais Bocar Diop, inscrit dans la catégorie des 58 kg des combats de qualification des Jeux olympiques (JO) Paris 2024, a été dominé mercredi par le Serbe Lev Korneev, vice-champion d’Europe, vainqueur net et sans bavure au bout de deux rounds. Bocar Diop, crispé d’entrée, a perdu le premier round, 3-6, puis le deuxième, 5-0. Il n’a pu trouver la clé face à son adversaire serbe, plus petit de taille. A 2-0 à l’issue des deux premiers rounds, l’aventure s’arrête pour Bocar Diop dont c’était la première participation aux Jeux olympiques. Il avait pourtant l’ambition de faire mieux que ses devanciers, en l’occurrence Binta Diédhiou (Pékin 2008 et Londres 2018) et Balla Dièye (Rio 2016), qui ont représenté le Sénégal dans cette discipline lors des derniers JO. A 27 ans, l’actuel vice-champion d’Afrique de la catégorie des moins de 58 kg va désormais se projeter sur les compétitions à venir. Les épreuves de taekwondo de JO se tiennent au Grand Palais à Paris, sous la forme d’un tournoi à élimination directe. Les gagnants de chaque combat se qualifient pour le tour suivant et ainsi de suite jusqu’aux deux derniers vainqueurs qui s’affrontent en finale pour les médailles d’or et d’argent.