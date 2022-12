Pape Alé Niang : Front Line Defenders condamne l’arrestation et la détention arbitraires du journaliste

L’organisation « Front Line Defenders » demande la libération immédiate et sans condition du journaliste Pape Alé Niang en détention depuis 33 jours à la prison de Sebikotane. Front Line Defenders est sérieusement préoccupée par la détérioration de l’espace civique au Sénégal, en particulier la liberté de la presse. Front Line Defenders condamne fermement la détention de Pape Alé Niang et les accusations portées contre lui, car l’organisation est fermement convaincu qu’il est pris pour cible uniquement en raison de son travail en faveur des droits humains. Le directeur du site d’information Dakar Matin, poursuit Front Line Defenders, est connu pour ses articles réguliers sur l’actualité sénégalaise dénonçant la corruption, la mauvaise gouvernance et défendant les droits civils et politiques. Le défenseur des droits humains et journaliste d’investigation, a entamé une grève de la faim le 2 décembre dernier, pour dénoncer son arrestation et sa détention arbitraires à la prison de Sébikotane. Pape Alé Niang, qui sera entendu dans le fond du dossier vendredi 9 décembre, a été inculpé par le procureur de « divulgation d’informations susceptibles de nuire à la Défense nationale », « recel de documents administratifs et militaires » et « diffusion de fausses nouvelles susceptibles de discréditer les institutions publiques ». La mission de Front Line Defenders, fondée à Dublin en 2001, est de protéger et soutenir les défenseur-ses des droits humains qui sont en danger en raison de leur travail en faveur des droits humains.