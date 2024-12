PS : une réunion convoquée ce mardi

Au Parti socialiste (PS), la commission chargée des élections est convoquée ce mardi, 10 décembre. Le Témoin, qui donne l'information, souffle que l'instance dirigée par Serigne Mbaye Thiam devra faire l'évaluation des législatives à l'issue desquelles le PS n'a obtenu qu'un «seul siège» de député sur les 165 au sein de la 15e législature. L'avenir de la formation politique est également inscrite à l'ordre du jour, avance la même source. Qui prédit «des débats houleux et des empoignades» d'autant que, rappelle Le Témoin, «le séminaire du 31 aout au 1er septembre dernier pour évaluer la Présidentielle de mars 2024 remportée largement par le Pastef et son candidat [Bassirou Diomaye Faye] fut un moment de "ndeup" houleux avec de jeunes socialistes qui en voulaient à la vieille garde incarnée par Aminata Mbengue Ndiaye [secrétaire générale par intérim], Serigne Mbaye Thiam et autres» d'avoir soutenu l'ancien Premier ministre Amadou Bâ.