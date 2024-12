Ousmane Sonko va effectuer une visite d’amitié et de travail en Gambie, jeudi et vendredi

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, va effectuer une visite de travail et d’amitié en Gambie, jeudi 19 et vendredi 20 décembre, annonce le dernier communiqué du Conseil des ministres du Sénégal. Au cours de cette visite, M. Sonko et le vice-président de la Gambie, Muhammad Jallow, vont coprésider une réunion de la commission consultative conjointe chargée du suivi de la coopération entre les deux pays. La commission consultative conjointe sénégalo-gambienne, chargée du suivi de la coopération des deux États, ne s’est pas tenue depuis 2011, selon le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 18 décembre. ‘’La rencontre sera consacrée à la revue de l’état de mise en œuvre des décisions issues du conseil présidentiel du 1er août 2023 et à l’examen de divers dossiers’’, précise le ministre de la Formation professionnelle et technique, porte-parole du gouvernement sénégalais, Amadou Moustapha Njekk Sarré. ‘’Le Premier ministre coprésidera également, avec le vice-président de la Gambie, la cérémonie d’ouverture de la deuxième édition du forum économique, commercial et d’investissement sénégalo-gambien’’, ajoute M. Sarré dans le communiqué du Conseil des ministres.