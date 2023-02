Ousmane Sonko aux jeunes : "N'écoutez pas ceux qui tentent de vous dissuader de vous battre"

Après son appel à la résistance, lors de son méga meeting à Keur Massar, beaucoup de voix s'étaient élevées contre ce qu'elles considèrent comme étant un appel à la violence. Ses propos, Ousmane Sonko les a réitérés ce mercredi 1er février devant la presse. "Si Macky veut la paix, il l'aura, mais s'il veut la confrontation aussi, il l'aura", a-t-il déclaré. "Tous ceux qui vous demanderont de ne pas vous battre et d'accepter que vous soyez emprisonnés ou même tués n'aiment pas le Sénégal", a-t-il lancé en s'adressant aux jeunes. Selon le leader du Pastef, il s'agit d'une "légitime défense". Et pour conforter sa position, il faut appelle à la religion. "Même la religion recommande de se défendre, lorsqu'on est opprimé". Ousmane Sonko demande donc à ces jeunes de se battre contre les injustices comme les arrestations dites arbitraires, la plus récente étant celle du rappeur Nit Doff. Et pour cette bataille, Ousmane Sonko dit être prêt sur tous les plans. Le leader du Pastef a, par contre, évité d'aborder la question relative à son procès l'opposant à Mame Mbaye Niang qui devrait se tenir demain jeudi .