Oulimata Ndiaye Diassé, nouvelle Directrice de UMOA Titres

La Sénégalaise Oulimata Ndiaye Diassé a été nommée Directrice de l’UMOA Titres, le 1er octobre 2023 par le Conseil d’Orientation de l’institution. Elle remplace à ce poste Adrien Diouf. Selon un communiqué de l’UMOA Titres, elle est arrivée dans l’institution en 2017 comme responsable des opérations. Auparavant, elle a travaillé en France « en tant que spécialiste de la dette et des marchés de taux d'intérêt au sein des cabinets les plus éminents ». Deux ans après son arrivée à l’UMOA Titres, elle se voit confier le lancement du Département Conseil et Assistance aux Etats. Sa mission est d’accompagner au quotidien tous les Etats membres de la zone UMOA. « Dans ce cadre, Oulimata Ndiaye Diassé accorde une attention particulière à des questions cruciales telles que la soutenabilité de la dette et de la mobilisation des ressources nécessaires au développement des économies locales », ajoute le communiqué.