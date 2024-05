« Opposants milliardaires » : La réplique salée de Mamoudou Ibra Kane à Waly Diouf Bodian

La déclaration du nouveau directeur général du Port Autonome de Dakar continue de faire réagir. Et pour Mamoudou Ibra Kane, il est inacceptable qu’une autorité puisse tenir de tels propos sans fondement. Le leader du mouvement « Demain, c’est Maintenant » a demandé au DG du PAD de « publier la liste de ces opposants milliardaires s’il en a une ». Dans le cas contraire, le Président du mouvement Demain C’est Maintenant estime que Waly Diouf Bodian devait être « démis de ses fonctions ». Mamadou Ibra Kane voit en cette déclaration une volonté de museler des opposants avec comme bras armé la justice. Dans un post sur X, celui qui avait soutenu le candidat Amadou Ba écrit : « le régime naissant voudrait réduire l’opposition à sa plus simple expression qu’il ne s’y prendrait pas autrement ». Un paradoxe d’après le journaliste au moment où l’opposant français Jean Luc Mélenchon est reçu. Pour Mamoudou Ibra Kane, on ne devrait pas confondre redevabilité et règlement de compte.