"On ne peut pas arrêter Bah Diakhaté et laisser libre Ousmane Tounkara" (Mamoudou Ibra Kane)

Le leader du mouvement Demain c'est maintenant trouve un défaut de cohérence dans l'arrestation de Bah Diakhaté et de l'imam Cheikh Tidiane Ndao. D'après Mamoudou Ibra Kane, "on ne peut pas arrêter l'activiste Bah Diakhaté et l'imam Cheikh Tidiane Ndao, et laisser libre Ousmane Tounkara, après ses aveux circonstanciés". Un fait qui est, selon le journaliste, "injuste" tout en condamnant "les insultes et la violence sous toutes ses formes d'où qu'elles viennent". Dans un autre registre, Mamoudou Ibra Kane a appelé à élever le niveau du débat en abordant les questions prioritaires et essentielles pour la population. Le journaliste a ainsi salué, à travers un post sur X, "les mesures de baisse des prix des engrais et des semences prises par le gouvernement". "Reste à veiller sur la qualité des graines", a-t-il souligné.