Offense aux tidjanes : ce que oustaz Oumar Sall a dit aux enquêteurs

Oustaz Oumar Sall a été arrêté ce mercredi par la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Après son audition par les enquêteurs de cet organe de la police, il a été placé en garde à vue. D’après L’Observateur, le prêcheur sera déféré au parquet ce jeudi. Oustaz Sall est poursuivi pour diffamation et insulte commises par le biais d’un système informatique envers un groupe de personnes se distinguant par la religion et provocation par un moyen de diffusion publique, actes d’intolérance entre des personnes de sectes religieuses différentes. Le Collectif international des talibés Cheikh, qui lui a servi une plainte, lui reproche ses propos selon lesquels la manière dont le zikr est pratiqué relève du folklore. Face aux policiers, oustaz Oumar Sall a reconnu être l’auteur des propos incriminés. Mais il s’empresse d’ajouter, selon L’Observateur, que ceux-ci ont été déformés, amplifiés et sortis de leur contexte. «J’ai été tidjane, je ne vais jamais les diffamer», a martelé le prêcheur. Qui signale n’avoir pas «cité les tidjanes». «Le zikr ne se fait pas seulement au Sénégal. Il est pratiqué dans d’autres pays», a-t-il ajouté.