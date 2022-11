Nimzat : Cherif Cheikh Sid El Kheir Aïdara, nouveau khalife général des Khadres

Cherif Cheikh Sid El Kheir Aidara, nouveau Khalife général des Khadres Nimzat, a été intronisé vendredi 11 novembre en Mauritanie. Cherif Cheikh Sid El Kheir Aïdara est le nouveau Khalife général des Khadres Nimzat. Il a été intronisé en présence de ses frères Cherif et des autorités mauritaniennes et sénégalaises. Le Saint Homme a remercié le Président du Sénégal, Macky Sall, son gouvernement et le peuple sénégalais pour les efforts consentis à l’épanouissement de l’Islam. En outre, le Khalife a cité le Sénégal comme étant le pays qui concentre le plus de disciples de Cheikhna Sadibou en Afrique. Cherif Cheikh Sid El Kheir Aidara n’a pas manqué de saluer les Khalifes généraux des différentes confréries du pays et leurs talibés pour le travail religieux accompli.