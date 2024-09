Naufrage à Mbour : « Je suis particulièrement meurtri » (Amadou Ba)

Les réactions fusent depuis hier dans la classe politique suite au tragique naufrage d’une pirogue de migrants à Mbour, dont le bilan provisoire fait état de 38 morts. Après Khalifa Sall, Idrissa Seck, entre autres, c’est au tour d’Amadou Ba d’exprimer toute sa peine suite à ce énième drame de l’émigration clandestine. « Je suis particulièrement meurtri par le naufrage de l'embarcation à hauteur de Mbour et les circonstances tragiques de l'accident de la circulation à Ndangalma », a déclaré l’ancien Premier ministre à travers une note publiée dans les réseaux sociaux. Poursuivant, Amadou Ba « encourage les éléments de la marine nationale et toutes les personnes impliquées dans les secours ». « Je prie pour que les disparus soient retrouvés en vie. Je souhaite un prompt rétablissement aux rescapés et aux blessés et présente mes sincères condoléances aux familles des personnes décédées ainsi qu'à la nation tout entière », conclut-il.