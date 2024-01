Ministère des Affaires étrangères : on connaît la raison du limogeage du secrétaire général

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mame Baba Cissé, a été relevé de ses fonctions la semaine dernière. L’Observateur avait révélé l’information évoquant deux possibilités à propos de la raison de cette décision par le chef de la diplomatie sénégalaise, Ismaïla Madior Fall. Le journal du Groupe futurs médias suggérait en effet une possible insubordination et une affaire relative à des marchés publics. L’AS semble avoir percé le mystère. À en croire ce journal, Mame Baba Cissé a été viré pour insubordination. La source n’a pas donné plus de détails, mais la décision du ministre des Affaires étrangères a été entérinée ce mercredi en Conseil des ministres. Le poste de secrétaire général du département est désormais occupé par l’ambassadeur Fatou Isidora Mara Niang dont la nomination a été annoncée par le communiqué qui sanctionne la réunion hebdomadaire du gouvernement.