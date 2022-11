Ministère de la Microfinance et de l’Économie : Budget augmenté

Le budget du Ministère de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire s’élevé à 13 929 657 561 F CFA, soit une augmentation de 1 560 256 773.Les députés de l’Assemblée nationale ont adopté à l’unanimité, en commission, le budget du Ministère de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire. Le Ministre Madame Victorine Anquédiche Ndeye a les moyens nécessaires pour rendre cette richesse additionnelle encore plus durable et plus inclusive.