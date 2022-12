Migration: plus de 50 Sénégalais meurent aux larges des côtes marocaines (Horizon sans frontière)

La migration irrégulière continue de faire des victimes. Plus de 50 Sénégalais qui voulaient regagner l’Espagne, ont péri aux larges des côtes marocaines. L’information a été donnée par Horizon sans frontière qui, à travers un communiqué, informe que 60 personnes étaient à bord de l’embarcation. « D’après notre source, leur embarcation serait partie de la ville marocaine de Laayoune le jour du match Maroc-Espagne avec plus de 60 personnes à bord », peut-on lire dans dans le communiqué. La même source de renseigner: « Il y aurait eu une bagarre entre les occupants du navire et le conducteur se serait jeté pour sauver sa vie laissant le bateau chavirer en pleine mer ».