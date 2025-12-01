Setal.net

Mersin en Agonie au Large de Dakar : le Sénégal Face à une Bombe Carburante de 30 000 Tonnes


Au large de Dakar, une scène digne d’un film catastrophe se déroule depuis plusieurs jours : le tanker Mersin, immatriculé IMO n°9428683, chargé de 30 000 tonnes de carburant, menace de sombrer, ouvrant la voie à ce qui pourrait devenir la pire catastrophe écologique de l’histoire maritime du Sénégal.

Selon les informations exclusives rapportées par L’Observateur, les autorités sénégalaises ont déclenché l’alerte maximale sous la supervision de la Haute Autorité chargée de la sécurité maritime et de la protection de l’environnement marin (Hassmar).

 

Un géant d’acier qui s’enfonce, « comme une bête à l’agonie »

 

 

Les premières images diffusées sur les réseaux sociaux ont glacé le sang :

la poupe du Mersin, lourdement chargée, tangue dangereusement, frôlant la ligne de flottaison.

À l’œil nu, constatent les témoins cités par L’Observateur, le navire s’affaisse lentement, trahi par une voie d’eau dans la salle machine.

 

Chaque vague semble rapprocher un peu plus le tanker du point de non-retour.

Pour les experts consultés, « chaque manœuvre est un pari risqué contre le temps et contre l’océan », un avertissement silencieux mais terrifiant.

 

Réunion d’urgence : un branle-bas de combat institutionnel

 

 

La situation s’est subitement aggravée dans la nuit du 27 au 28 novembre 2025, lorsque l’équipage a signalé la voie d’eau alors que le navire était au mouillage, à 9,3 nautiques des côtes sénégalaises.

D’après L’Observateur, la Hassmar a immédiatement activé le plan d’urgence, déclenchant une réunion de crise hors calendrier dès le samedi 29 novembre.

 

Autour de la table :

 

  • Marine nationale

  • Agence nationale des affaires maritimes (AANAM)

  • Port autonome de Dakar

  • Société africaine de raffinage (SAR)

  • Légion de la gendarmerie maritime

  • Douanes

  • Damcp

  • Direction des Hydrocarbures

  • Agent consignataire (New Maritime)

 

 

Une mobilisation exceptionnelle où « chaque seconde arrachée au temps ressemble à un fragment de digue dressé contre un raz-de-marée », souffle une source à L’Observateur.

 

Un monstre flottant chargé de 30 000 tonnes de carburant

 

 

Construit en 2009, long de 183 mètres pour 50 122 tonnes de port en lourd, le Mersin – propriété de la société turque Besiktas Denizcilik – représente un risque explosif et toxique sans précédent.

 

Suspendu au large de Dakar, ce colosse battant pavillon panaméen transporte une cargaison capable de :

 

  • dévaster l’écosystème marin,

  • contaminer les plages sur des kilomètres,

  • mettre en péril la pêche, la santé publique et l’économie littorale.

 

 

Intervention d’urgence : remorqueurs, barrage antipollution et navire de sauvetage

 

 

Le Port autonome de Dakar a réagi « sans délai », informe L’Observateur.

Les équipes de secours nautiques ont pu évacuer l’intégralité de l’équipage, sain et sauf.

 

Les opérations engagées :

 

  • Étude d’obturation : des experts tentent de colmater la voie d’eau.

  • Analyse du transfert de la cargaison : objectif, vider le carburant avant le naufrage.

  • Installation d’un barrage antipollution : pour contenir une éventuelle nappe d’hydrocarbures.

 

 

La Marine nationale a également envoyé un navire pour sécuriser la zone et évaluer les risques.

 

« Touba Tawfekh » entre en scène : la course contre la montre

 

 

Pour transférer les 30 000 tonnes de carburant, le tanker sénégalais « Touba Tawfekh », appartenant à la compagnie Touba Oil, a été mobilisé.

Immatriculé IMO 1029857, ce navire – construit en 2024 – est beaucoup plus petit (3 000 tonnes de port en lourd), mais constitue la seule solution disponible pour pomper le carburant avant qu’il ne soit trop tard.

 

D’après les informations recueillies par L’Observateur, toutes les équipes travaillent jour et nuit dans une course effrénée où chaque minute gagnée peut éviter un désastre écologique majeur.

 

Un tanker entre ciel et mer, le Sénégal retient son souffle

 

 

Au cœur de l’océan, le Mersin reste suspendu entre stabilité fragile et effondrement fatal.

Le temps et les éléments continuent de « dicter leur loi », confie une source à L’Observateur, tandis que les autorités déploient « tous les moyens nécessaires » pour contrer la catastrophe annoncée.



Lundi 1 Décembre 2025 - 12:55



26/11/2025

