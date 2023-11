Mbodiène : mauvaise nouvelle pour Akon

D’après Libération, c’est bientôt la fin de «Akon City». «La Sapco va faire parvenir dans les prochains jours une lettre mettant un terme au partenariat (entre l’État et Akon) pour non-respect total (par le chanteur) de la convention signée entre les parties. La décision a été actée lors de la récente réunion de coordination», rapporte le journal dans son édition de ce lundi. «Akon City» devait s’étendre les 55 hectares attribués au rappeur à Mbodjène et mobiliser 6 milliards de dollars (environ 4000 milliards F CFA). Akon devait y implanter une ville futuriste, pompeusement surnommée le «Wakanda africain». La première phase du projet devait être livrée fin 2023. Mais depuis la pose de la première pierre, en septembre 2020, rien ne pousse sur le site. Akon y a implanté une maison d’hôtes «en attendant» les grands travaux. «La triste réalité est que le site est devenu une vaste zone de pâturage pour le bonheur des bœufs, moutons et chèvres», pointe Libération.