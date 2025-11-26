Mbaye Dione sur le retour du PM à l’Assemblée : « Il entendra les véritables questions des sénégalais! »





Le secrétaire général de l'AFP considère que les Sénégalais attendent « des réponses concrètes sur les politiques du gouvernement, notamment en matière de transparence et de bonne gouvernance. » Il espère que cette rencontre sera l'occasion pour les députés de poser des questions et d'obtenir des réponses claires sur les mesures que le gouvernement compte prendre pour améliorer le quotidien des Sénégalais.







La réapparition du Premier ministre Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale est attendue avec intérêt par les députés et les Sénégalais, qui espèrent obtenir des réponses sur les défis auxquels le pays est confronté. Mbaye Dione s’exprimait ce mardi en marge d'une visite consacrée à l'archevêque de Dakar.

