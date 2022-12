Manifestation de la société civile du 30 décembre : Guy Marius Sagna appelle à la mobilisation

Le rapport de l’audit de la Cour des Comptes sur la gestion du fonds Force-Covid-19 continue de faire débat. Les membres de la société civile ont, dans la foulée, prévu une manifestation le vendredi 30 décembre, à la place de la Nation, à 15 h. Le député Guy Marius Sagna a, via une publication, appelé à la mobilisation. «Tous ceux qui avaient été invités par le président Macky Sall au palais et qui représentaient les différents segments de la population pour mobiliser tous les Sénégalais dans la lutte contre le coronavirus doivent être mobilisés contre les voleurs de la République», a affirmé l’élu du peuple. Il invite les Sénégalais à ce rassemblement pour, dit-il, clamer fort «Au voleur !». Le rapport de la Cour des Comptes a fait état d'importantes irrégularités et des surfacturations notées dans la gestion des fonds consacrés à la lutte contre le coronavirus. La Cour des Comptes a demandé au ministère de la Justice l'ouverture d'une information judiciaire contre au moins dix personnes, dont des responsables dans des ministères impliqués dans la gestion des fonds anti-Covid, dans son rapport. Le gouvernement, pour sa part, a sorti des éléments de réponse relatifs à ce rapport, dans une dynamique de «transparence» et de la «promotion de la bonne gouvernance». Un document de 11 pages pour éteindre toutes les polémiques. Des réponses loin de convaincre opposition et société civile.