Mamoudou Ibra Kane sur le discours de Bassirou Diomaye Faye

Invité de la 7TV, le journaliste et homme politique Mamoudou Ibra Kane a analysé l'adresse de Bassirou Diomaye Faye à la Nation, mercredi soir. Pour lui, le discours a été bien dans son ensemble, mais il a cependant noté des omissions. "Je pense que pour un premier discours face à la Nation, on peut lui donner une bonne note, en attendant de voir ce qu'il va faire concrètement dans les prochains jours. Mais j'ai relevé quelques omissions. La principale, c'est l'hyperprésidentialisme. Qu'est-ce qu'il va faire pour que le président de la République se déleste d'un certain nombre de pouvoirs au profit du Premier ministre, de l'Assemblée nationale ? Je pense que c'est une question qui sera posée sur la table, à l'occasion de cette concertation nationale annoncée par le chef de l'État", a déclaré le souteneur d'Amadou Ba. Mamoudou Ibra Kane pense également qu'il aurait été mieux que le président Diomaye Faye organise une concertation sur la migration et la diaspora au lieu d'une concertation sur la justice. "Ça n'engage que moi, car j'estime que c'est une question prévenante, qui mettra en sourdine la problématique de l'emploi des jeunes", précise-t-il.