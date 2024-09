Mamoudou Ibra Kane : "Le président Diomaye obéit aux ordres de son Pm Sonko"

Journaliste et homme politique, Mamoudou Ibra Kane s'est joint aux vagues de réactions faisant suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, hier jeudi, par le président Bassirou Diomaye Faye. Et c'est pour tacler ce dernier qui, selon lui, suit à la lettre les instructions du chef du gouvernement. "Dissolution de l'AN à la veille de la DPG, législatives le 17 novembre. Un jeu de dupes du président BDF qui jette le discrédit sur les institutions. Le chef de l'Etat obéit aux ordres de son propre Premier ministre. Un @PR_Diomaye démissionnaire de ses responsabilités", a-t-il posté sur X. Pour l'ex-Pdg du groupe Emedia Invest, c'est "peine perdue, si la manœuvre est destinée à détourner les Sénégalais des morts et des difficultés économiques et sociales". Monsieur Kane est enfin convaincu que "le régime #Pastef sans boussole a perdu sa crédibilité en un temps record. Ce pouvoir doit être sanctionné par le peuple le 17 novembre".