Mamadou Ndoye(Ld) : « On devait se plier au certificat médical depuis longtemps »

Mamdou Ndoye est revenu sur la convocation de Sonko devant le doyen des juges ce jeudi, dans l’affaire Adji Sarr. L’ancien secrétaire général de la Ligue Démocratique (Ld) soutient qu’elle n’est plus ordinaire et devait être classée après la sortie du certificat médical signé par un médecin certifié. « Les choses n’auraient pas en arriver pas là. On devait se plier au certificat médical du médecin, depuis longtemps. Il y a aussi les témoins directs qui ont désavoué Adji Sarr. » Et d’ajouter : « L’Etat avait intérêt à arrêter ce dossier de viol. Si la violence d’Etat n’est pas arrêtée, il peut exister des débordements, des violences plus graves… »