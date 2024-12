Mairie de Dakar : mauvaise nouvelle pour Barthélémy Dias

Après son siège de député, Barthélémy Dias va perdre la mairie de Dakar. L'Observateur souffle que sa révocation est imminente. Et pour cause, précise le journal, «le Préfet de Dakar, saisi pour signifier à Barthélémy Dias, sa destitution, a donné une suite favorable à la demande du jeune pastéfien [Abdou Khadre Ndir].» La même source avance que «le premier acte» de la procédure enclenchée dans ce sens, «vise à déchoir [le maire concerné] de son statut de conseiller municipal avant de le destituer de la mairie.» «La notification est prête et sera transmise sous peu», complète L'Obs. Le Quotidien confirme et va plus loin, prédisant que sa révocation pourrait être notifiée à Barthélémy Dias dès aujourd'hui, (vendredi 13 décembre). Quid de sa convocation à la Sûreté urbaine (SU) ? «Il est plausible que le Préfet [de Dakar] ait choisi de garantir une remise formelle du document, soit par un agent assermenté, soit via la police, s'entourant ainsi de toutes les assurances nécessaires pour éviter toute contestation», analyse le titre du Groupe futurs médias.