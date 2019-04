Maïmouna Ndoye Seck "plus que jamais engagée auprès du président Macky Sall"

Le mouvement politique ‘’Gunge Macky Sall’’ (GMS) a honoré sa présidente d’honneur, Mme Maïmouna Ndoye Seck, ancienne ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires. Ce, après avoir passé 67 mois à la tête de ce département ministériel. Une manière pour les membres et sympathisants dudit mouvement de rendre non seulement «un vibrant hommage à leur présidente pour services rendus à la nation durant sa présence dans le gouvernement du septennat mais aussi et surtout de réitérer leur engagement» auprès du Chef de l’Etat. Cette cérémonie de «Sargal Maïmouna Ndoye Seck et de Délo Ndioukeul Président Macky Sall» s’est tenue ce dimanche 14 avril à la Médina à Dakar. Elle a noté la présence de Seydou Guèye, ancien ministre et Secrétaire général du gouvernement, de Pape Maël Thiam, Directeur général de l’Agence des aéroports du Sénégal (Ads), ainsi que toutes les cellules de la Médina, Colobane, Gueule-Tapée, Castors, Hlm, Dieuppeul, Yoff, Cambérène, Guédiéwaye, Yeumbeul, Malika, Rufisque, Diass, entres autres.



«Un hommage accepté pour 3 raisons»



A l’occasion, Maïmouna Ndoye Seck a rappelé qu’«elle est engagée auprès du président Macky Sall depuis très longtemps». Et pour donner corps à cet engagement, elle a décidé de créer avec les jeunes et les femmes de la Médina, ce mouvement. Lequel a eu à développer des activités politiques, sociales et économiques un peu partout à travers la région de Dakar. Ainsi, les membres et sympathisants dudit mouvement ont tenu à la remercier après une mission de 67 mois, sans interruption, au sein du gouvernement. Un hommage qu’elle dit avoir accepté pour 3 raisons.



D’abord, signale-t-elle, «quand j’ai été nommée ministre, ils ont voulu fêter mais je le leur avait interdit en disant que c’était une mission qui commençait et qu’il fallait attendre la fin pour savoir si l’on devait le faire ou non. La deuxième raison, c’est que j’ai voulu partager ces moments avec mes collègues ministres qui se sont donnés corps et âmes dans le cadre des missions gouvernementales mais aussi sur le terrain politique. Je veux nommer mon grand frère Pape Abdoulaye Seck, Awa Marie Coll Seck, Seydou Guèye. Et montrer aussi à la Médina que nous n’avons rien à reprocher au président Macky Sall. Puisque certains ont essayé de tirer profit de la situation en disant qu’il a sanctionné les ministres de la Médina alors qu’il n’en est rien. Si c’était le cas, il l’aurait fait depuis longtemps. Parce que, nous sommes passés aujourd’hui de 5000 à près de 15 000 voix à la Médina. Pendant 5 ans, la Médina a eu plus de 5 personnes dans le gouvernement dont certaines n’étaient même pas nommées comme représentants de la Médina mais pour leurs compétences. C’est pourquoi, nous rendons grâce à Dieu et remercions le président Macky Sall».



Enfin, pour la troisième raison, l’ancienne ministre souligne que c’est pour «informer les amis, les membres et sympathisants de GMS qu’il ne s’est rien passé» entre elle et le Chef de l’Etat.



«Nous restons plus que jamais engagés auprès du Président Macky Sall»



Pour Maïmouna Ndoye Seck, laisser la place aux autres après avoir accompli une mission, «c’est la marche normale d’une République». Elle a ainsi profité de l’occasion pour réitérer son engagement. «Nous restons plus que jamais engagés auprès du Président Macky Sall. Nous lui souhaitons une grosse réussite avec ce nouveau gouvernement, qui est un gouvernement équilibré, un gouvernement de combat et nous nous mettons tous sur la voie de l’émergence», a martelé l’ancienne ministre des Transports aériens. Qui soutient avoir rempli sa mission avec «une grosse satisfaction et les témoignages qu’elle a reçus depuis lors, la confortent dans sa position».