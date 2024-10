Madiambal Diagne, Mauritanie, passeport diplomatique... Les nouvelles révélations sur le voyage d'Adji Sarr

Au cœur de l'actualité sénégalaise il y a plusieurs mois, Adji Sarr est aujourd'hui loin des projecteurs de son pays. Pour cause, l'accusatrice d'Ousmane Sonko a quitté le pays. Selon des informations de Jeune Afrique, Adji Sarr a été aidée par l'administration de Macky Sall et par Madiambal Diagne pour rejoindre l'Europe. Mais avant de rejoindre le vieux continent, Adji Sarr a dû cavaler au Sénégal pour rejoindre la Mauritanie. Elle a bénéficié de l'aide du journaliste Madiambal Diagne, qui a mis à sa disposition sa voiture personnelle pour des raisons "humanitaires", comme il l'avait dit sur la Tfm. C'est par la Mauritanie que Adji Sarr a pu rallier l'Europe, grâce à un passeport diplomatique accordé par l'administration de Macky Sall. La jeune femme serait partie avec une mention « administratrice de société » sur son passeport « avec la validation et l’autorisation de la présidence », a confirmé au journal panafricain une source du ministère des Affaires étrangères. La source aurait également ajouté que Adji Sarr "est protégée par l’ancien président". Jeune Afrique ne précise pas dans quel pays Adji Sarr se trouve actuellement, mais rappelle que des médias sénégalais l'ont localisée en France ou en Suisse.