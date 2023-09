Macky Sall menace Aly Ngouille Ndiaye, Boun Dionne et Mame Boye Diao

Les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar qui ne sont pas d’accord avec la décision de la conférence de leaders et qui envisagent de déposer leur candidature pour la prochaine élection présidentielle ont intérêt à bien réfléchir avant de prendre une quelconque décision. Macky Sall ne va plus permettre les comportements lors des dernières élections locales. Il a déjà brandi les menaces. En d’autres termes, aucune candidature interne ne sera acceptée pour l’élection présidentielle. « Vous m’avez donné carte blanche et on a choisi le meilleur profil. Cela ne signifie que les autres ne sont pas à la hauteur, qu’ils n’ont pas les compétences requis mais nous avons choisi le meilleur profil », a soutenu le chef de l’Etat, lors d’une rencontre avec les militants de son parti à New York. Le président Sall a précisé que « la coalition Benno Bokk Yakaar n’a qu’un seul et unique candidat et tous les 300 leaders ont accepté le choix porté sur Amadou Bâ». Donc, a-t-il averti, « tout membre de la coalition qui déclare sa candidature, pour la présidentielle, n’est plus considéré comme un membre de l’Alliance pour la République, encore moins de la coalition Benno Bokk Yakaar ». Pour Macky Sall, il est hors de question d’accepter quelqu’un qui ne respecte pas les décisions entérinées ». En outre, le chef de l’Etat a invité la diaspora à s’investir pour la victoire de la mouvance présidentielle : «Si Amadou Ba gagne, je suis gagnant, toute la mouvance présidentielle aussi. Donc, n’acceptez pas que des personnes vous induisent en erreur. Investissez-vous pour la victoire de Benno bokk yakaar, investissez-vous, surtout pour le parrainage, soyez unis pour une victoire de Bby au soir du 25 février 2024 ».