Macky Sall annonce la création du “Prix du Président de la République pour le Récital du Saint Coran”

Le Président de la République a présidé, ce lundi à Diamniadio, une rencontre nationale avec la Communauté des Daaras. Se félicitant des résultats obtenus par les Sénégalais de différents concours, Macky Sall a annoncé “ l’institution d’un Prix du Président de la République pour le Récital du Saint Coran”. Ce concours vise à “créer une émulation au plan national et aider à une préparation optimale de nos candidats et candidates”, a indiqué Macky Sall. En annonçant la création de ce prix, Macky Sall n’a pas manqué de rappeler “les performances de nos jeunes filles et garçons dans les compétitions internationales de la Oumma islamique”. “Elles doivent davantage nous motiver dans notre engagement au service de nos daara, a-t-il souligné. Il me plaît de rappeler ici les consécrations de : Ndombor Sène, en 2016 en Malaisie ; Mouhamed Moudjtaba Diallo et Sokhna Mame Diarra Ngom, en 2017 en Malaisie ; Sokhna Maïmouna Lo, en 2018 à Dubaï ; Mouhamed Mahi Touré, en 2021 au Maroc. Et récemment, Sokhna Ndatté Cissé, lauréate du Premier Prix du récital du Saint Coran en octobre dernier à Dubaï.”