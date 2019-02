Macky Sall à : "Fatick mouss doufi naané gneekh"

Le candidat de la coalition Benno bok yakaar, Macky Sall, était ce samedi dans son fief, à Fatick. Il a eu droit à un accueil populaire, qui l'a poussé à décréter : "Fii Fatick, mouss doufi naané gneekh".

"Je suis chez moi à Fatick, et vous m'avez montré que je suis vraiment chez moi, a martelé le Président sortant. Je n'ai pas pu résisté de descendre de la voiture et de faire la course à pied avec vous. Cet accueil chaleureux, coloré et d'enthousiaste me comble de bonheur et d'émotion. Je suis heureux d'être à Fatick, mon royaume d'enfance. La terre qui m'a vu naître et grandir. C'est ici à Fatick que j'ai ouvert les yeux au monde. C'est ici que j'ai fait mes premiers pas. C'est l'endroit qui me parle le plus au monde. (...) Alors merci à Fatick d'avoir accueilli à bras ouverts mon père venu de son Fouta natal en 1948."

Dithyrambique, Macky Sall enchaîne : "J'ai chanté la dignité, la fierté, l'esprit de refus et de courage du peuple sérère parce qu'il le fallait pour me réinstaller dans mes fonctions de maire en 2009, quelques mois auparavant alors que j'étais devenu l'enfant banni de mon propre camp. Mais Fatick debout, digne et courageux m'a réélu triomphalement et m'a réinstallé dans mon fauteuil de maire de Fatick. Voilà ce qui me lie à Fatick et au Sine, une affaire de famille, une affaire de cœur et une affaire de valeurs. Alors à l'occasion de la Saint-Valentin que nous venons de célébrer, je déclare ma flamme à Fatick."

Égrenant ses réalisations dans son fief en tant que Président, le candidat de Benno ajoute : "Peuple du Sine, votre fils devenu président de la République ne vous a jamais oublié, et ne vous oubliera jamais. Fatick a bénéficié d'un certain nombre d'infrastructures de développement. Aujourd'hui nous pouvons considérer que la région de Fatick est devenu un carrefour. L'enclavement qui fut jadis une difficulté a été complètement résolu. Que de morts, que d'accidents à travers la route Fatick-Kaolack, Fatick-Mbour, Fatick-Diakhao, Fatick-Diourbel, Fatick-Niakhar-Bambey, Fatick-Diofyor-Fimla-Sambadia, Fatick-Foundioune. J'ai engagé les travaux de modernisation de la ville de Fatick avec Promo-villes qui renforcera le capital routier de la ville."

Macky Sall n'a pas manqué de narguer l'opposition : "Vous avez déjà gagné l'élection. Le 24 février Fatick ne donnera pas de asaka à l'opposition comme je l'ai demandé ailleurs. Parce que nous sommes des Sine-Sine, nous sommes des Thiédos donc Dieu nous le pardonnera, si on s'en s'abstient. Donc on peut gagner ici avec 98% le 24 février au soir. Au bien on peut donner 5% à l'opposition."