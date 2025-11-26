Mabintou Diaby, Farba Ngom… : le Forum du Justiciable tire la sonnette d’alarme

Le Forum du Justiciable (Fdj) s’inquiète de la dégradation de l’état de santé de quatre détenus actuellement hospitalisés : Mabintou Diaby (l'épouse de Madiambal Diagne), Farba Ngom, Khadim Ba et Maodo Malick Mbaye. Dans un communiqué consulté par Le Quotidien, l’organisation de la société civile sénégalaise demande au juge d’instruction financier de leur accorder une liberté provisoire. Le Fdj estime que leur état de santé nécessite un suivi médical constant qui ne peut être correctement assuré en détention, même au niveau du Pavillon spécial.



Son président, Babacar Ba, insiste sur ce point : « Leur état de santé nécessite un suivi médical constant, incompatible avec la détention. »



Il invoque le droit fondamental à la santé et des raisons humanitaires, tout en affirmant que les détenus concernés « présentent toutes les garanties de représentation en Justice ».

